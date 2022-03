Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tenu en échec dans le dossier Marquinhos ?

Publié le 27 mars 2022 à 8h45 par Th.B. mis à jour le 27 mars 2022 à 8h46

Alors qu’il est question dans la presse d’une volonté des hauts dirigeants du PSG de prolonger le contrat de Marquinhos, une envie partagée par le capitaine parisien, les deux camps peineraient à rapprocher leurs positions au niveau du futur salaire du Brésilien.

Taulier incontesté du PSG avant le naufrage du 9 mars au Santiago Bernabeu au cours duquel le capitaine du Paris Saint-Germain a paru en grandes difficultés devant Karim Benzema notamment, Marquinhos aurait été remis en question par certains membres du vestiaire comme le révélait L’Équipe dernièrement, et plus particulièrement en raison de son attitude et d’un manque de leadership sur et en dehors du terrain pour cette grande occasion. De quoi remettre en question son éventuelle prolongation de contrat au PSG négociée ces dernières semaines ? Pas vraiment, bien que ce dossier ne semble à ce jour pas en passe d’être bouclé.

Désaccord financier entre Marquinhos et le PSG !