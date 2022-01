Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit un message qui concerne l’après-Mbappé !

Publié le 18 janvier 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec la Juventus Turin en juin prochain, Paulo Dybala figure sur les tablettes du PSG où il pourrait donc venir remplacer Kylian Mbappé. Et l’attaquant argentin a fait le point sur sa situation…

Kylian Mbappé arrivant au terme de son contrat avec le PSG l’été prochain et disposant déjà d’un accord moral avec le Real Madrid comme le10sport.com vous l’a révélé, le Qatar peut déjà se mettre en quête de son successeur sur le marché des transferts. Ces derniers jours, le nom de Paulo Dybala (28 ans) a été évoqué sur la short-list du PSG, d’autant que l’attaquant argentin arrivera au terme de son contrat avec la Juventus l’été prochain. Et Dybala semble dans le flou pour son avenir.

« J’attendrai »