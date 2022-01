Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse opportunité avec Paulo Dybala se confirme pour Leonardo !

Publié le 17 janvier 2022 à 19h30 par Bernard Colas mis à jour le 17 janvier 2022 à 19h38

L’été prochain, le PSG risque d'être contraint de dénicher le successeur de Kylian Mbappé, qui se rapproche du Real Madrid. Ainsi, la piste Paulo Dybala pourrait être activée par Leonardo, d’autant que les discussions entre la Juventus et l’Argentin traînent en longueur concernant le nouveau contrat de ce dernier, libre à l’issue de la saison.

Alors que le PSG cherche actuellement à se séparer de plusieurs joueurs dans ce mercato hivernal, un autre dossier fait office de priorité en interne : la prolongation de Kylian Mbappé. Libre à l’issue de la saison, l’international français est autorisé depuis le 1er janvier à s’engager avec le club de son choix, et malgré le pressing du PSG pour une prolongation, Kylian Mbappé se rapproche d’un départ inéluctable. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le natif de Bondy dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid, confiant à l’idée d’accueillir sa priorité l’été prochain. Une information confirmée ce week-end par le média espagnol ABC , annonçant l’existence d’un pré-accord entre les deux parties. Le Real Madrid devrait désormais attendre la double confrontation face au PSG dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des champions avant de boucler ce dossier, au grand dam des Parisiens, condamnés à frapper fort pour oublier Kylian Mbappé.

La Juventus revient sur son accord avec Dybala, prêt à écouter les autres offres