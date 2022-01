Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une belle opération à 12M€ est confirmée !

Publié le 18 janvier 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Après avoir disputé 20 matchs officiels sous le maillot de l’OM, Pau Lopez a rempli les conditions fixées pour son option d’achat auprès de l’AS Rome. Le gardien espagnol s’est confié sur son futur transfert.

Lors du dernier mercato estival, l’OM avait bouclé plusieurs arrivées sous la forme de prêt avec option d’achat, et ce fut notamment le cas pour Pau Lopez (27 ans) qui a débarqué de l’AS Rome. Il fallait simplement 20 apparitions en match officiel pour que le gardien espagnol valide son transfert définitif à l’OM l’été prochain pour 12M€, et c’est chose faire depuis le match contre Bordeaux (victoire 1-0). Interrogé à ce sujet dimanche soir en zone mixte après la rencontre face au LOSC (1-1), Pau Lopez a confirmé son futur transfert à l’OM.

« Content d’être définitivement un joueur de l’OM »