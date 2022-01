Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dossier sensible de Longoria est loin d’être terminé…

Publié le 18 janvier 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Boubacar Kamara a évoqué sa situation personnelle dimanche soir. Et son cas semble encore loin d’être réglé pour Pablo Longoria.

Parmi les dossiers mercato du moment à l’OM, le futur de Boubacar Kamara fait figure de cas très sensible puisque le jeune milieu défensif de 22 ans arrivera au terme de son contrat avec son club formateur en juin prochain, et pourrait donc ne pas rapporter le moindre centime à Pablo Longoria alors qu’il dispose d’une grosse valeur marchande. D’ailleurs, interrogé en zone mixte dimanche soir après la rencontre entre l’OM et le LOSC (1-1), Kamara laissait encore planer un gros doute sur son avenir.

« On m’envoie partout en ce moment »