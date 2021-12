Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar joue son va-tout contre le Real Madrid !

Publié le 15 décembre 2021 à 19h30 par A.C.

Cette saison, les propriétaires du Paris Saint-Germain semblent avoir tout misé sur la Ligue des Champions. Mais que se passera-t-il si le PSG ne la gagne pas ?

Les propriétaires qataris ont toujours été réputés pour beaucoup investir sur le marché des transferts. Cela a commencé en 2011 et les montants n’ont pas cessés d’augmenter, avec notamment les 222M€ de Neymar et les 145M€ de Kylian Mbappé. Cet été, c’est une nouvelle razzia que le Paris Saint-Germain a fait du le mercato, avec les arrivées de Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos ou encore Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Un recrutement clinquant, qui montre clairement la volonté de QSI : après plus d’une décennie et des milliards investis, il est temps que le PSG remporte la Ligue des Champions ! Il faut dire que l’enjeu est grand pour le Qatar, qui organisera dans un an une Coupe du monde qui s’annonce déjà historique, ne serait-ce que par son déplacement à l’automne.

Leonardo et Al-Khelaïfi sur un siège éjectable

Les moyens mis en place pour y arriver sont immenses... ce qui pourrait rendre l’échec encore plus terrible ! Ce mercredi, MARCA assure qu’il y aurait une énorme pression sur le Paris Saint-Germain cette saison, puisque à Doha on estime être arrivés à un tournant du projet et on attendrait donc des résultats. La conquête de la Ligue des Champions commencera par le huitième de finale face au Real Madrid, avec un premier match le 15 février prochain. Et le PSG a tout intérêt à passer ce tour, puisque des têtes devraient rouler dans le cas contraire. Toujours selon MARCA , le directeur sportif Leonardo et le président Nasser Al-Khelaïfi seraient dans le viseur du Qatar et seront donc les premiers à payer, en cas de défaite.

Le projet Pochettino ne convainc pas