Mercato - PSG : Le Qatar est encore pointé du doigt pour Messi !

Publié le 16 août 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que le PSG a frappé très fort en recrutant Lionel Messi, Fabio Capello n'est pas vraiment enchanté de voir La Pulga quitter le FC Barcelone.

Présenté au public du Parc des Princes samedi soir, Lionel Messi est bel et bien un joueur du PSG. Une opération qui ne cesse d'être commentée et Carlo Ancelotti ne cache pas sa surprise. « J'ai été surpris, bien sûr que je l'ai été ! Car, depuis tout petit, il était le leader du FC Barcelone. Mais je suis dans le football depuis 42 ans et je ne suis plus surpris quand un joueur change de maillot. J'ai beaucoup de respect pour le FC Barcelone et la décision de Messi », a confié le président du Real Madrid en conférence de presse..

Capello et Ancelotti sont surpris