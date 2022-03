Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est en galère pour la succession de Kylian Mbappé…

Publié le 16 mars 2022 à 11h30 par G.d.S.S. mis à jour le 16 mars 2022 à 11h42

Alors que le contrat de Kylian Mbappé arrivera à expiration en juin prochain, le PSG se penche déjà sur sa succession. Plusieurs pistes menant notamment à Erling Haaland et Rafael Leão sont à l’étude, mais elles ont déjà pris un sérieux coup de froid pour la direction parisienne…

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’attaquant tricolore arrivera au terme de son contrat en fin de saison, et à en croire les dernières tendances, il paraît improbable de le voir prolonger d’ici cette échéance. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Mbappé dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid et devrait donc débarquer libre au sein du club merengue à l’été 2022, d’autant que la nouvelle désillusion du PSG en Ligue des Champions ne va rien arranger pour le Qatar. Mais qui viendra alors succéder à Mbappé ?

Manchester City en pole position pour Haaland…

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le mois d’août dernier, Erling Haaland (Borussia Dortmund) fait partie des options envisagées par Doha pour assurer la succession de Kylian Mbappé au PSG. Mais le journaliste Jan Aage Fjortoft, proche du buteur norvégien, a jeté un gros froid sur cette piste au micro d’ ESPN : « La saga Haaland est dans sa phase finale, je pense que Manchester City et le Real Madrid seront les principaux prétendants mais rien n'est encore décidé », a-t-il confié. Une tendance confirmée ce mercredi matin par la presse anglaise, qui révèle que Manchester City a préparé un incroyable contrat à hauteur de 590 000€ par semaine pour convaincre Erling Haaland de signer l’été prochain. Et le PSG semble donc déjà distancé dans ce dossier…

Le PSG tente également Leão, mais…