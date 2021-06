Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix est fixé pour Keylor Navas !

Publié le 15 juin 2021 à 13h45 par T.M.

Malgré une récente prolongation, Keylor Navas pourrait ne pas rester au PSG cet été. Et Leonardo aurait ouvert la porte à un départ du Costaricien, à certaines conditions.

Recruté au Real Madrid en 2019, Keylor Navas est devenu indispensable dans les buts du PSG. Toutefois, ce statut s’apprête à totalement changer. En effet, d’ici quelques jours, le club de la capitale va officialiser l’arrivée de Gianluigi Donnarumma et les cartes vont être rebattues pour le poste de gardien parisien. D’ailleurs, ayant déjà connu une cohabitation difficile au Real Madrid avec Thibaut Courtois, Navas pourrait, selon les informations de Marca , chercher à faire ses valises durant ce mercato estival, lui qui a pourtant dernièrement prolongé jusqu’en 2024.

Un transfert à 12M€ ?