Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le doute est enfin levé pour l’avenir de Moise Kean !

Publié le 1 novembre 2020 à 5h00 par T.M.

Suite à l’arrivée de Moise Kean au PSG, l’une des questions concernait la présence ou non d’une option d’achat. A ce sujet, on en sait désormais plus.

A la recherche d’un attaquant durant le dernier mercato, le PSG a finalement trouvé son bonheur en Premier League. Pour pallier les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, Leonardo a obtenu le prêt de Moise Kean, qui sortait d’une saison compliquée à Everton. Pour le moment, l’Italien est plutôt en réussite dans la capitale alors qu’une des questions dernièrement était de savoir s’il allait rester à l’issue de la saison. En effet, concernant les modalités du prêt de Kean, les informations divergeaient concernant la présence ou non d’une option d’achat.

Une option d’achat ou pas ?