Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur l’arrivée de Danilo Pereira !

Publié le 1 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que Thomas Tuchel se fait régulièrement critiquer à cause de son choix de placer Danilo Pereira en défense centrale, un journaliste portugais fait une révélation dans ce dossier.

En quête d'un défenseur central pour remplacer Thiago Silva, Thomas Tuchel n'a pas vu débarquer de joueur à ce poste cet été. Par conséquent, l'entraîneur du PSG a décidé de placer Danilo Pereira en charnière aux côtés de Presnel Kimpembe, en replaçant Marquinhos au milieu. Un choix vivement critiqué que le technicien allemand s'évertue à défendre : « Tout le monde estime que Marquinhos est meilleur en défense ? Il a joué où l'année dernière ? Et on a fait quoi, finale de Ligue des champions ? Ok. Et quatre titres. Et c'est ma décision, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il joue là. Les critiques, ça n'existe pas. Si quelqu'un veut critiquer, qu'il fasse une licence pour être entraîneur et prouve. Mais les réseaux sociaux, ça n'existe pas ».

«L’entourage du joueur nous a indiqué que le PSG l’avait recruté en tant que défenseur central»