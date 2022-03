Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Tchouameni relancé par… Erling Haaland ?

Publié le 31 mars 2022 à 1h45 par La rédaction

Intéressé par Erling Haaland et Aurélien Tchouameni, le PSG va se frotter à la concurrence du Real Madrid. Le club madrilène suit aussi les deux joueurs et aurait déjà prévu son plan d’attaque.

Le PSG prépare son mercato estival. Avec le possible départ de Kylian Mbappé, Leonardo va devoir lui trouver un remplaçant. Comme annoncé en exclusivité par le10sport.com, Erling Haaland est la priorité numéro une des dirigeants parisiens. Un dossier compliqué puisque le Real Madrid et Manchester City sont aussi sur les rangs. Idem pour Aurélien Tchouameni. Pour renforcer son entrejeu, le PSG garde un œil sur le milieu de l’AS Monaco, également suivi par le Real Madrid.

Le PSG doit se méfier du Real Madrid