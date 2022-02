Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Pochettino ne va rien changer !

Publié le 3 février 2022 à 4h00 par A.M.

Malgré les rumeurs de départ de Mauricio Pochettino, Raymond Domenech est persuadé que cela n'aura pas d'influence concernant la motivation des joueurs à l'approche du choc contre le Real Madrid.

La situation de Mauricio Pochettino semble de plus en plus clair. En effet, il paraît désormais totalement improbable que l'Argentin soit toujours sur le banc du PSG la saison prochaine et tout le monde en a conscience. Par conséquent, la fin de saison s'annonce très longue alors que se profile la double confrontation contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. Mais pour Raymond Domenech, la situation de Mauricio Pochettino ne change rien et les joueurs répondront présents face aux Madrilènes.

Domenech n'est pas inquiet