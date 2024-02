Mercato - PSG : Le départ de Mbappé annoncé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé aura bientôt un choix décisif à faire pour son avenir dans la capitale. Et à en croire les révélations de Daniel Riolo, son utilisation actuelle dans le schéma tactique de Luis Enrique devrait l’inciter à ne pas prolonger et à s’en aller libre en fin de saison, à cause de l’entraîneur du PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat avec le PSG à l’issue de la saison, et le capitaine de l’équipe de France n’a pas encore tranché pour son avenir. Deux options s’offrent à lui : une prolongation in-extremis comme en 2022, ou bien un départ libre pour la destination de son choix l’été prochain. Mais il semblerait que Mbappé soit bien parti pour quitter le PSG à cause d’un malaise sportif…

Riolo annonce le départ de Mbappé

Au micro de l’After Foot mardi soir en direct sur RMC Sport , Daniel Riolo a sèchement taclé Luis Enrique pour son utilisation de Mbappé au poste d’attaquant axial. Et il affirme même que cela aura un impact sur l’avenir de la star du PSG : « Luis Enrique m’agace profondément. Oui il m’a encore agacé dimanche à ne pas répondre, à bricoler son équipe quand il a envie de la bricoler. Il est l’entraîneur, il choisi les positionnements aberrants de Beraldo, de Mbappé, ce qui provoquera son départ », lâche Riolo.

« Mbappé sait qu’il va partir... »