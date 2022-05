Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Di Maria déjà scellé ? La réponse de son clan !

Publié le 17 mai 2022 à 23h45 par Amadou Diawara

Selon la presse italienne, Angel Di Maria serait tombé d'accord avec la Juventus pour un transfert libre et gratuit cet été. A en croire son entourage proche, El Fideo serait bel et bien en contact avec la Vieille Dame, mais ne fermerait pas la porte à une prolongation au PSG.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria aurait acté son départ à la Juventus. En effet, selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport , El Fideo aurait un accord de principe avec la Vieille Dame pour un contrat de deux ans. Une information confirmée par Goal , qui est même allé plus loin, en annonçant que tout était bouclé entre la Juve et Angel Di Maria pour un engagement d'une saison, plus une en option.

Angel Di Maria discute avec la Juve, mais reste disponible pour le PSG