Mercato - PSG : Le coup dur se confirme pour l’avenir de Navas

Publié le 30 septembre 2022 à 14h10 par Hugo Chirossel

Relégué au rang de numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens du PSG, Keylor Navas devait rejoindre Naples l’été dernier. Alors qu’il est finalement resté à Paris, il pourrait bien avoir loupé le coche afin de s’engager avec les Azzurri. Ces derniers vont bientôt prolonger Alex Meret, ce qui pourrait compromettre l’arrivée du Costaricien.

À la suite d’un feuilleton qui aura duré tout l’été, Keylor Navas est finalement resté au Paris Saint-Germain. S’ils avaient été mis en concurrence la saison dernière, Christophe Galtier a décidé que Gianluigi Donnarumma serait le gardien titulaire dans les cages du PSG. Un choix qui fait de l’international costaricien une doublure de luxe.

Navas est resté au PSG

« Après un été de grande incertitude, le jour est venu de remercier les clubs et les supporters qui se sont intéressés à moi, en valorisant mon travail et ma carrière (…) Il est également temps de vous faire savoir que je continuerai à travailler dur à Paris, sans perdre confiance, en aidant l'équipe autant que possible, sans baisser les bras et en donnant, comme d'habitude, le meilleur de moi-même chaque jour », avait confié Keylor Navas à l’issue du mercato estival.

Naples va prolonger Meret