Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Bosz répond à l’ultimatum qui lui a été posé

Publié le 30 septembre 2022 à 13h45 par Amadou Diawara

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2021, Rayan Cherki a prolongé après avoir demandé des garanties sportives à la direction de l'OL. Toutefois, la pépite de 19 ans peine aujourd'hui à être titularisé par Peter Bosz. Interpellé par Rayan Cherki dernièrement, le coach de l'OL a répondu à son ultimatum ce vendredi.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2021 avec l'OL, Rayan Cherki a pris tout son temps avant de prolonger son contrat de trois saisons. En effet, le crack de 19 ans voulait avoir des garanties sportives avant de parapher un nouveau bail chez les Gones .

Mercato - PSG : Ramadan, polémique… Le clan Al-Khelaïfi a pris ses précautions avec Galtier https://t.co/Wv2KKmhejt pic.twitter.com/RTyvWxlhQb — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

«Je regarde avec qui on peut gagner des matchs»

Malgré sa prolongation, Rayan Cherki n'a pas été titularisé une seule fois cette saison. Une situation qui l'agace. Et il n'a pas manqué de le faire savoir dernièrement. Interrogé sur l'ultimatum de Rayan Cherki, Peter Bosz a mis les choses au clair sur le sujet.

«Jusque-là, il était remplaçant, à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas»