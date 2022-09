Foot - Mercato - PSG

PSG : Victime d'une trahison, Messi est agacé pour son transfert

Publié le 30 septembre 2022 à 12h15 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi serait dans le collimateur du FC Barcelone, qui aimerait le rapatrier pour 0€. Trahi par Joan Laporta lors de son départ du Barça, l'international argentin aurait besoin d'être convaincu pour revenir au Camp Nou. Et pour le moment, Leo Messi serait plutôt agacé car les hautes sphères catalanes multiplient les sorties médiatiques à son sujet.

Libre de tout contrat à l'été 2021, Lionel Messi s'est engagé pour 0€ en faveur du PSG. Deux ans plus tard, la Pulga pourrait faire le chemin inverse dans les mêmes conditions. En effet, son contrat arrivera à terme le 30 juin. Ainsi, Lionel Messi quittera le PSG librement et gratuitement à la fin de la saison s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et le Barça serait à l'affût pour profiter de cette aubaine.

Lionel Messi s'est senti trahi par Joan Laporta à l'été 2021

Si le Barça aimerait retrouver Lionel Messi la saison prochaine, il ne ferait pas en sorte d'obtenir gain de cause sur ce dossier actuellement. En effet, les hautes sphères du FC Barcelone n'utiliseraient pas du tout la bonne méthode pour faire plier l'actuel numéro 30 du PSG.

Leo Messi est agacé par les sorties médiatiques du Barça