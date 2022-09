Foot - Mercato - PSG

PSG : C'est confirmé pour l'avenir de Keylor Navas

Publié le 29 septembre 2022 à 18h45 par Bernard Colas

Annoncé avec insistance à Naples au cours du dernier mercato estival, Keylor Navas est finalement resté au PSG, et sa venue chez les Azzurri semble désormais écartée. En effet, la formation italienne est satisfaite des prestations d’Alex Meret et devrait rapidement officialiser sa prolongation jusqu’en 2026.

Après avoir partagé les cages parisiennes avec Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas est passé tout proche d’un départ lors du dernier mercato estival, ce qui lui aurait permis de retrouver du temps de jeu après avoir été officiellement désigné comme doublure du portier italien cette saison par Christophe Galtier. Annoncé au Napoli, Keylor Navas est finalement resté au PSG.

Keylor Navas n’est pas parti

« Après un été de grande incertitude, le jour est venu de remercier les clubs et les supporters qui se sont intéressés à moi, en valorisant mon travail et ma carrière (…) Il est également temps de vous faire savoir que je continuerai à travailler dur à Paris, sans perdre confiance, en aidant l'équipe autant que possible, sans baisser les bras et en donnant, comme d'habitude, le meilleur de moi-même chaque jour », confiait le portier du PSG à la fin du dernier mercato estival.

Alex Meret va prolonger à Naples