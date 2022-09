Foot - Mercato - PSG

PSG : Gros coup dur confirmé pour l’avenir de Keylor Navas

Publié le 27 septembre 2022 à 08h10 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 27 septembre 2022 à 08h11

Passé tout proche d’un départ du PSG pour Naples durant le mercato estival, Keylor Navas est finalement resté au sein du club de la capitale. Et ses perspectives de rallier ce point de chute transalpin sont désormais nulles puisque la prolongation d’Alex Meret est imminente du côté du Napoli.

Le 1er septembre dernier, soit quelques heures avant la clôture officielle du mercato estival, Keylor Navas (35 ans) faisait une annonce très claire via Instagram sur son avenir au PSG : « Après un été de grande incertitude, le jour est venu de remercier les clubs et les supporters qui se sont intéressés à moi, en valorisant mon travail et ma carrière (…) Il est également temps de vous faire savoir que je continuerai à travailler dur à Paris, sans perdre confiance, en aidant l'équipe autant que possible, sans baisser les bras et en donnant, comme d'habitude, le meilleur de moi-même chaque jour », a lâché Navas.

Transferts - PSG : Luis Campos a déjà identifié le successeur de Keylor Navas https://t.co/o7ShN3CVaT pic.twitter.com/qsvfqkiPJo — le10sport (@le10sport) September 20, 2022

Naples a raté le coche avec Navas

En clair, le gardien costaricien a décidé de rester au PSG malgré le statut de numéro deux auquel il est promis cette saison derrière Gianluigi Donnarumma, mais également en dépit du vif intérêt que lui portait Naples. Et cet intérêt du club italien, qui semblait persistant même après le mercato, sera sans suite pour Navas.

Meret prolonge