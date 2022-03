Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Messi a tenté une manœuvre pour partir !

Publié le 21 mars 2022 à 8h45 par G.d.S.S. mis à jour le 21 mars 2022 à 8h49

Largement pointé du doigt depuis l’élimination du PSG en Ligue des Champions, Lionel Messi et son entourage auraient songé à retourner au FC Barcelone. En vain…

Après être arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone qui n’avait pas les moyens de le prolonger l’été dernier, Lionel Messi avait donc opté pour une signature libre du côté du PSG. Un incroyable coup de la part du club francilien, qui avait réussi un recrutement particulièrement prometteur sur le papier, mais Messi n’a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau avec le PSG, et ce fiasco a été symbolisé par l’élimination face au Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des Champions…

Messi et son entourage ont voulu retourner au Barça