Mercato - Real Madrid : Le PSG a un joli coup à jouer pour cette piste d'Ancelotti !

Publié le 12 avril 2022 à 0h30 par La rédaction

Ciblé par le PSG en vue du prochain mercato estival, Fabian Ruiz n’aurait été la cible d’aucune manifestation venant du Real Madrid ou du FC Barcelone.

Le Paris Saint-Germain devrait être actif sur le marché des milieux de terrain dans les prochaines semaines. En effet, Leonardo pensait avoir trouvé le complément parfait pour Marco Verratti en enregistrant l’arrivée libre de Georginio Wijnaldum à l’été 2021, cependant l’international néerlandais n’a pas le rendement espéré et pourrait prochainement faire ses valises. Alors que Leandro Paredes pourrait également quitter la capitale dans les mois à venir et que Danilo Pereira ou Ander Herrera ne donnent pas totalement satisfaction, le PSG s’intéresserait à Fabian Ruiz. Toutefois, si le Real Madrid et le FC Barcelone étaient également annoncés comme intéressés par le joueur de Naples, les Parisiens seraient en réalité seuls sur ce dossier.

Aucun mouvement venant d’Espagne pour Fabian Ruiz