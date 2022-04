Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle révélation pour l'avenir de ce buteur de Xavi !

Publié le 12 avril 2022 à 0h00 par La rédaction

Alors que le prêt de Luuk de Jong arrive à son terme en juin prochain, le FC Barcelone devrait communiquer sa décision dès la fin de saison.

Venu renforcer le secteur offensif du FC Barcelone lors du précédent mercato estival, Luuk de Jong est l’un des Blaugrana les plus prolifiques cette saison. En effet, l’international néerlandais a trouvé le chemin des filets à 7 reprises en 23 matchs, et se classe à la 3ème place du classement des buteurs barcelonais cette saison, derrière Memphis Depay et Pierre-Emerick Aubameyang. Toutefois, l’attaquant de 31 ans n’est arrivé qu’en prêt, et si le Barça n’a pas encore décidé de le conserver ou non, cette décision devrait tout de même être rapidement connue.

La décision devrait être prise en fin de saison