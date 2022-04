Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme révélation de Dimitri Payet sur son retour à l’OM !

Publié le 11 avril 2022 à 23h10 par Th.B.

Taulier de l’équipe première de l’OM, dont il en est même le capitaine, Dimitri Payet a révélé qu’il aurait pu ne pas effectuer son grand retour à l’hiver 2017 puisque Manchester United notamment, était intéressé par ses services.

À l’été 2015, Dimitri Payet quittait l’OM après deux saisons passées au club phocéen afin de se lancer une expérience en Angleterre au sein de l’effectif de West Ham. En l’espace d’une année et demie, l’actuel capitaine de l’OM est parvenu à faire l’unanimité chez les Hammers si bien qu’au moment de revenir à l’Olympique de Marseille à l’hiver 2017, un cador européen était sur les rangs selon lui, à savoir Manchester United. Néanmoins, Payet a fait le choix du coeur en s’engageant à nouveau avec l’OM.

«Il y avait Manchester United et d’autres. Marseille ? C’était un choix personnel et familial»