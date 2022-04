Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a du pain sur la planche pour ces pépites de Pochettino !

Publié le 11 avril 2022 à 23h45 par P.L.

D'ici cet été, le PSG souhaiterait prolonger plusieurs jeunes talents de l'effectif de Mauricio Pochettino. Et dans cette optique, quelques pépites seraient sur la liste du club de la capitale.

Même si la fin de saison approche à grands pas, le PSG souhaite mettre l’accent sur les prolongations avant cet été. Le club de la capitale se démène depuis plusieurs mois pour étendre les engagements de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain et convoité par le Real Madrid, et Xavi Simons, dont le bail expire aussi cet été. Mais ces deux dossiers ne seraient pas les seuls que le PSG souhaite boucler avant le mercato estival.

Le PSG veut prolonger plusieurs jeunes