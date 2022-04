Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le gros coup de gueule d'un buteur de Xavi sur sa situation !

Publié le 11 avril 2022 à 10h30 par La rédaction

Buteur dans le temps additionnel contre Levante (2-3), Luuk de Jong est sorti du silence concernant sa situation actuelle avec le FC Barcelone.

Si le FC Barcelone a longtemps été enquiquiné par une profondeur de banc limitée, ce n’est plus vraiment le cas depuis le dernier mercato. Xavi a pu recruter et son effectif est de plus en plus qualitatif. Donc forcément, certains joueurs se retrouvent mis de côté, c’est le cas de Luuk de Jong. Même s’il est rarement utilisé par le technicien espagnol, l’international néerlandais sait se rendre utile, en témoigne son nouveau but décisif dans le temps additionnel contre Levante (2-3). Après la rencontre, Luuk de Jong est revenu sur sa situation compliquée avec le FC Barcelone.

«Je ne suis pas content quand je ne joue pas»