Mercato - PSG : L'avenir d'Erling Haaland dicté par... Mbappé ?

Publié le 12 avril 2022 à 0h15 par La rédaction

Dans les petits papiers du Real Madrid en vue du prochain mercato estival au même titre que le PSG pour la succession de Kylian Mbappé, Erling Haaland verrait son transfert chez les Merengue être dicté par l’arrivée ou non de Mbappé à Madrid.

Arrivé au Borussia Dortmund en 2020, Erling Haaland devrait prochainement faire ses valises. En effet, le Norvégien disposera cet été d’une clause libératoire de seulement 75M€, ce qui attire les géants européens, compte tenu de ses incroyables statistiques. En 25 matchs cette saison, le Norvégien a inscrit 23 buts et 7 passes décisives, et de nombreux clubs souhaitent l’attirer parmi leurs rangs. C’est notamment le cas du Real Madrid et du PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Florentino Pérez veut bâtir une équipe capable de régner sur l’Europe comme cela a été le cas entre 2016 et 2018 sous les ordres de Zinedine Zidane. Toutefois, ce transfert sera couteux, et dépendrait entièrement de l’arrivée de Kylian Mbappé chez les Merengue .

Pour le Real Madrid, ce sera soit Mbappé, soit Haaland