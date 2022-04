Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros coup à 20M€ plombé par… Zidane !

Publié le 11 avril 2022 à 23h00 par La rédaction

Avant que le Real Madrid ne jette son dévolu sur Thibault Courtois, c’est Kepa Arrizabalaga qui aurait pu débarquer dans la capitale espagnole contre la somme de 20M€. Un transfert qui a avorté à cause de Zinédine Zidane.

Depuis le départ de Keylor Navas du Real Madrid, la question des gardiens semble enfin réglée. Le débat faisait rage lorsque Thibault Courtois venait de poser ses valises dans la capitale espagnole. Une arrivée commentée, surtout que la première saison de l’international belge n’était pas convaincante. Finalement, depuis le départ de Navas, Courtois fait de nouveau partie des meilleurs gardiens au monde. Pourtant, c’est un autre joueur qui aurait pu se retrouver à sa place dans les buts du Real Madrid…

Kepa Arrizabalaga aurait pu signer au Real Madrid