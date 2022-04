Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une première réponse tombe pour l’opération Zidane !

Publié le 10 avril 2022 à 15h30 par B.C.

Alors que Zinedine Zidane est la grande priorité du PSG pour succéder à Mauricio Pochettino, l’entraîneur français n’a pas encore tranché sur le sujet. En revanche, un changement important se prépare pour l’ancien numéro 10 des Bleus, qui devra faire sans son bras droit David Bettoni lors de son prochain défi.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino ne devrait plus être à son poste la saison prochaine. Dès le mois de novembre, le10Sport.com vous révélait que l’Argentin était menacé au sein du club parisien, où son départ n’était plus un sujet tabou. Depuis, le PSG a enchaîné plusieurs contreformances et a connu une nouvelle désillusion européenne en sortant dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un fiasco qui devrait entraîner de gros changements en interne, et Mauricio Pochettino devrait être le premier concerné. « Pour le moment, on n'a pas parlé du futur. Il me reste un an de contrat, mais c'est important d'analyser avant de prendre la décision. Bien sûr, on respectera la décision du club dans le futur et il se passera ce qui se passera », a confié le week-end dernier l’entraîneur du PSG au micro de Prime Vidéo . En attendant que Pochettino soit définitivement fixé sur son sort, le Qatar s’active en interne pour réaliser un vieux rêve.

Zidane devra faire sans David Bettoni dans son staff