Mercato - PSG : Zidane reçoit un énorme message pour son avenir !

Publié le 10 avril 2022 à 12h15 par B.C.

Alors qu’un retour de Zinedine Zidane sur un banc de touche est annoncé avec insistance, du côté du PSG cet été ou chez les Bleus après le Mondial au Qatar, David Bettoni ne devrait pas le suivre en tant qu’adjoint.

Que va décider Zinedine Zidane pour son avenir ? Libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, le Français a décidé de prendre une pause avant de faire son retour dans les prochains mois. Deux pistes sont évoquées avec insistance pour l’ancien meneur de jeu des Bleus . Comme vous l’a déjà révélé le10sport.com, Zidane est la grande priorité du Qatar pour remplacer Mauricio Pochettino au PSG, mais la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France ne laisse pas indifférent Zizou. En attendant que ce dernier tranche sur la question, son fidèle bras droit David Bettoni a indiqué qu’il ne devrait pas le suivre dans son prochain défi.

« On a chacun aujourd’hui une idée bien précise de ce qu’on veut faire »