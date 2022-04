Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’apprête à boucler un dossier inattendu !

Publié le 10 avril 2022 à 11h45 par B.C.

Confronté aux départs de plusieurs pépites ces dernières années, le PSG souhaite mettre fin à cet exode. Leonardo serait d’ailleurs sur le point de sécuriser l’avenir d’un grand espoir du club de la capitale.

Depuis l’arrivée du Qatar, le PSG a vu partir plusieurs joueurs issus de son centre de formation, et certains d’entre eux ont réussi à briller loin de la capitale, de quoi donner des regrets à Paris. Moussa Diaby, Christopher Nkunku ou encore Kinglsey Coman s’illustrent avec leur club, tandis que de grands espoirs étaient fondés en Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Désormais, le PSG veut mettre fin à cet exode et tente notamment de trouver un accord avec Xavi Simons, libre à l’issue de la saison, mais en attendant, Leonardo aurait bouclé un autre dossier.

Younes El Hannach va signer son premier contrat avec le PSG