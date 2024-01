Mercato - PSG : Le boss reçoit une bonne nouvelle pour Mbappé

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé peut négocier un transfert libre et gratuit pour cet été avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Malgré tout, le numéro 7 parisien n'aurait pas encore signé de contrat avec le Real Madrid, qui est en embuscade pour le recruter.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a paraphé un premier bail de cinq saisons à Paris. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, le numéro 7 rouge et bleu a rempilé de deux années, plus une en option. Toutefois, Kylian Mbappé a finalement décidé de ne pas activer la clause pour étendre son engagement jusqu'au 30 juin 2025.

Mercato - PSG : Un indice révélé sur le feuilleton Mbappé ? https://t.co/LsvvEll3Va pic.twitter.com/uzruUHqsRP — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

Kylian Mbappé est engagé avec le PSG jusqu'au 30 juin

Lié au PSG jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé partira librement et gratuitement dans un nouveau club cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le Real Madrid serait à l'affût pour boucler un transfert XXL à 0€. Toutefois, le club merengue et Kylian Mbappé n'auraient encore rien signé ensemble, et ce, même si le joueur peut négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier.

«Aucun contrat n'a été signé entre Madrid et Mbappé»