Foot - Mercato - PSG

PSG : L'aveu de Mbappé sur son transfert exorbitant

Publié le 14 septembre 2022 à 10h45 par Arthur Montagne mis à jour le 14 septembre 2022 à 11h00

Durant l'été 2017, seulement quelques semaines après son éclosion au plus haut niveau, Kylian Mbappé s'engageait avec le PSG sous la forme d'un prêt avec une option d'achat dont le montant total était fixé à 180M€. Un transfert que l'attaquant français juge lui-même d'exorbitant.

En quelques semaines, Kylian Mbappé s'est fait un nom sur la scène européenne grâce à ses prestations avec l'AS Monaco. Alors qu'il avait début la saison sur le banc, le jeune attaquant a impressionné pour ses débuts, au point de rapidement s'imposer comme un titulaire indiscutable ce qui lui a permis de réaliser un gros transfert dès l'été 2017 durant lequel il rejoint le PSG sous la forme d'un prêt dont l'option d'achat était fixée à 180M€.

🔝📺✨Notre numéro 7⃣ @KMbappe évoque ses meilleurs moments en @ChampionsLeague avec le @PSG_inside ❤️💙 pic.twitter.com/kRNaxJBQCS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 13, 2022

«Je venais de digérer un transfert exorbitant»

Un gros transfert qu'il a rapidement digéré comme en témoigne sa prestation contre le Bayern Munich (3-0) pour son premier match de Ligue des champions au Parc des Princes. « PSG-Bayern 2017. Je venais de digérer un transfert exorbitant à 18 ans et là c’est un premier match à domicile. J’étais dans mon élan monégasque. On avait réussi à jouer contre une grosse équipe. On gagnait à la maison, ça permettait d’envoyer un message. On avait réussi à faire une grosse prestation », raconte Kylian Mbappé au micro de PSG TV .

«La meilleure façon de lancer mon aventure parisienne»