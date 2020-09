Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Thiago Silva est validée !

Publié le 17 septembre 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que Thomas Tuchel a confirmé que Marquinhos hériterait bien du brassard de capitaine laissé libre par Thiago Silva, Christophe Jallet est convaincu que c'est le bon choix.

« Vous savez bien, c’est logique que Marqui soit le capitaine. » Thomas Tuchel l'a confirmé en conférence de presse, Marquinhos héritera bien du brassard de capitaine et succédera à Thiago Silva qui s'est engagé avec Chelsea cet été. Touché par le Covid-19, l'ancien défenseur de l'AS Roma a fait ses débuts cette saison contre le FC Metz, et jusque-là, c'est Presnel Kimpembe qui était le capitaine du PSG en attendant le retour de Marquinhos. Et Christophe Jallet, qui a côtoyé le Brésilien durant une saison au PSG, valide ce choix.

«Marquinhos a le profil parfait pour le poste»