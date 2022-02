Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine recrue XXL du Qatar devrait être…

Publié le 26 février 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Manchester United, Paul Pogba intéresse le PSG. Et à en croire les propos de Jérôme Rothen, cette piste pourrait bien aboutir.

Paul Pogba au PSG l’été prochain, faut-il vraiment y croire ? Nicolas Anelka a lâché une petite bombe à ce sujet ces dernières heures en indiquant que le milieu de terrain de Manchester United était très intéressé par ce projet, d’autant qu’il arrivera au terme de son contrat avec les Red Devils en juin prochain. Et un autre ex-joueur du PSG, à savoir Jérôme Rothen, a dégagé une tendance positive sur l’issue de ce dossier Pogba.

« Je pense que le PSG ne dirait pas non »