Foot - Mercato - PSG

La presse italienne fait des nouvelles révélations sur Skriniar

Publié le 9 septembre 2022 à 18h00 par Axel Cornic

Comme nous vous l’avons annoncé très tôt cet été, Milan Skriniar était la grande priorité de Luis Campos, qui était décidé à frapper au moins un très gros coup en défense centrale. Pourtant, le Paris Saint-Germain n’a jamais semblé pouvoir accéder aux demandes de l’Inter, où les choses ne semblent toutefois pas très bien se passer depuis la fin du mercato.

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, Milan Skriniar aurait pu découvrir un nouveau championnat cet été, avec la Ligue 1. Dès le 16 juin, nous vous avons annoncé sur le10sport.com le grand intérêt de Luis Campos, qui souhaitait offrir des renforts défensifs à Christophe Galtier. Si Nordi Mukiele, qui peut couvrir le poste de central droit est arrivé, le PSG a échoué dans les négociations avec l’Inter pour Skriniar. Il faut dire que le club milanais réclamait pas moins de 70M€ pour un joueur à qui il restait moins d’un an de contrat, passant même à 80M€ en toute fin du mercato.

Transferts - PSG : Après son départ, Paredes fait un gros aveu sur son mercato https://t.co/vi3P23Z1wP pic.twitter.com/wdx91DQ3Qt — le10sport (@le10sport) September 9, 2022

Le PSG se retrouve avec seulement trois défenseurs de métier

Depuis cet échec, Christophe Galtier doit composer avec une profondeur de banc assez faible en défense centrale. Derrière Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos, le coach du PSG n’a aucun défenseur central de métier et d’expérience. Danilo Pereira et Mukiele peuvent dépanner à ce poste, mais c’est trop peu pour un club qui ambitionne tout gagner, dans une saison au calendrier particulièrement chargé. D’autres pistes avaient été tentée par Luis Campos lors du mercato comme avec Axel Disasi, mais aucune n’a semblé pouvoir aller au bout.

« Skriniar nous a plusieurs fois fait part de son envie de poursuivre l’aventure ici »

Si au PSG on se mord les doigts, que dire de Milan Skriniar ? Ce dernier vit en effet un début de saison assez compliqué et à en croire les médias italiens ça ne fait aucun doute : il n’a pas encore digéré son transfert manqué vers le PSG. Suffisant pour dérouler le tapis rouge à Luis Campos en vue du mercato hivernal ? Pas vraiment, puisque les Nerazzurri ont récemment parlé d’une prolongation de contrat pour le Slovaque. « Skriniar nous a plusieurs fois fait part de son envie de poursuivre l’aventure ici » a déclaré l’administrateur délégué Giuseppe Marotta. « Nous entamerons des négociations le plus rapidement possible, afin qu’il puisse rester avec nous ».

L’Inter utilise Skriniar pour mettre la pression sur Inzaghi