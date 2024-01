Mercato - PSG : La guerre est annoncée pour ce transfert

Axel Cornic

Avec le possible départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est très attentif sur le mercato et planifie au moins un très gros coup pour l’été. Plusieurs semblent avoir tapé dans l’œil de Luis Campos et c’est le cas de Victor Osimhen, qui selon nos informations avait déjà essayé de le recruter lors du dernier mercato estival.

Personne ne sait encore ce que fera Kylian Mbappé, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que la star française n’a pas encore pris sa décision contrairement à ce qui a pu être dit, mais cela n’empêche pas le PSG de commencer à prendre les devants.

PSG : Riolo répond au Qatar pour ce projet titanesque ! https://t.co/YYX7Fnplfz pic.twitter.com/4he6zRXULR — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

Osimhen, l’obsession de Campos ?

Plusieurs noms ont été évoqués pour remplacer Mbappé au PSG, mais il y en a un qui revient sans cesse et c’est celui de Victor Osimhen. Il faut dire que le Nigérian est considéré comme l’un des meilleurs buteurs en circulation et selon nos informations, Luis Campos a déjà tenté de l’attirer à Paris l’été dernier.

Un été bouillant s’annonce