Mercato - PSG : Luis Enrique a donné son feu vert pour un transfert à 95M€

Aujourd'hui, Randal Kolo Muani ne fait plus forcément partie des premiers choix de Luis Enrique. Kylian Mbappé lui est préféré au poste de numéro 9, ce qui le place dans une situation inconfortable. Pourtant, le coach parisien avait validé ce renfort et s'était même entretenu ave l'international français juste avant son transfert.

Le rêve tourne au cauchemar pour Randal Kolo Muani. Arrivé avec des étoiles pleins les yeux, l'ancien buteur de l'Eintracht Francfort n'est toujours pas parvenu à justifier les 95M€ investis par le PSG l'été dernier.

Al-Khelaïfi avait bouclé un transfert in extremis

Pourtant, Nasser Al-Khelaïfi n'avait pas mesuré ses efforts pour boucler cette opération. Le président du PSG s'était saisi de ce dossier Kolo Muani et était parvenu à finaliser l'affaire seulement quelques minutes avant le terme du mercato estival.

Luis Enrique lui avait passé un coup de fil