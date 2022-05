Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande opération dégraissage du Qatar est engagée !

Publié le 12 mai 2022 à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Désireux de dégraisser une bonne partie de son effectif cet été, le PSG a ciblé un certain nombre d’indésirables, même si cette opération dégraissage s’annonce plus ou moins compliquée en raison du manque de cote de certains joueurs parisiens sur le marché des transferts.

Ce n’est un secret pour personne, le mercato estival 2022 du PSG s’annonce d’ores et déjà très agité, autant dans le sens des arrivées que de celui des départs ! Certains dossiers sont un peu à part, comme le cas Kylian Mbappé qui semble promis à un départ libre en direction du Real Madrid, Angel Di Maria qui arrive lui aussi en fin de contrat ou encore Keylor Navas qui, après avoir posé un ultimatum à sa direction dans le cadre de sa concurrence avec Gianluigi Donnarumma, se dirige également vers un départ du PSG. Mais de nombreuses autres ventes, un peu moins médiatisées, sont également au programme pour le Qatar cet été.

Icardi, Paredes, Wijnaldum… Les grands noms poussés vers la sortie

Le Parisien consacre un large dossier dans ses colonnes du jour sur les joueurs en instance de départ au PSG et ainsi susceptibles de renflouer les caisses du club de la capitale. En première ligne, on retrouve bien évidemment Mauro Icardi (29 ans) qui fait office de simple doublure de luxe depuis maintenant un bon moment au PSG. Le buteur argentin garde un cote intéressante en Serie A, un championnat qu’il espère d’ailleurs retrouver dès cet été alors qu’il ne semble avoir plus aucune perspective d’avenir au Parc des Princes. Son compatriote argentin Leandro Paredes (27 ans) se retrouve dans une situation similaire, avec lui aussi l’espoir d’un retour en Italie cet été pour un transfert qui pourrait rapporter aux alentours de 20M€ au PSG. Parmi les autres internationaux concernés par un départ cet été, on retrouve notamment Georginio Wijnaldum (31 ans) qui ne sera pas retenu en cas d’offre intéressante, Abdou Diallo (25 ans) qui attend de connaître l’identité du futur entraîneur du PSG avant de statut sur son avenir, ou encore Julian Draxler (28 ans) et Thilo Kehrer (25 ans), qui ne sont quant à eux pas vraiment pressés de changer d’air malgré leur statut d’indésirable au sein du club parisien.

Certains titis également concernés

Layvin Kurzawa (29 ans), que le PSG n’a pas réussi à refourguer sur le marché ces derniers mois en raison de son salaire beaucoup trop imposant, sera à nouveau poussé vers la sortie malgré tout cet été. Mais de nombreux joueurs issus du centre de formation du PSG vont également pourvoir permettre de récupérer des liquidités, comme Éric Junior Dina Ebimbe (21 ans) que le Bayer Leverkusen suit de très près (transfert qui devrait avoisiner les 5M€), Colin Dagba (23 ans) qui souhaite s’en aller, Alphonse Areola (29 ans) et Marcin Bulka (22 ans) dont les options d’achat respectives du côté de West Ham et l’OGC Nice vont être levées pour un total de 14M€ ou encore Arnaud Kalimuendo (20 ans) qui sera suivi de très près après son retour de prêt du RC Lens. Les grandes manœuvres sont donc lancées pour dégraisser au sein du PSG.