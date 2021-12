Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé veut soigner sa sortie !

Publié le 27 décembre 2021 à 19h30 par A.C.

L’avenir de Kylian Mbappé est le sujet principal au Paris Saint-Germain, avec Leonardo prêt à tout pour prolonger son contrat qui se termine en juin prochain. Mais peut-il vraiment y arriver ?

Les prochains mois pourraient bien être les derniers de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Sa fin de contrat alimente les débats et surtout les tensions, puisqu’un départ serait un véritable échec retentissant pour Leonardo comme pour tout le projet de QSI. L’Équipe a annoncé que le directeur sportif du PSG ne s’avoue pas vaincu, puisque les négociations avec le clan Mbappé aurait timidement repris à quelques semaines d’une date très importante. Le 1er janvier prochain, la star de 23 ans pourra en effet négocier avec le club de son choix et le Real Madrid a déjà tout préparé pour boucler l’un des coups du siècle, recrutant l’un des meilleurs joueurs au monde... sans dépenser le moindre sou en indemnité de transfert !

Pas de tensions avec le PSG

Pour la presse espagnole, l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid ne serait qu’une simple formalité. AS assure ce lundi que les échanges entre l’entourage du joueur et le club madrilène seraient constants et il ne reste donc plus que cinq jours avant que le dernier obstacle ne s’écroule. Si Leonardo semble avoir tenté de rassurer tout le monde concernant l’avenir de l’attaquant du Paris Saint-Germain, au Real Madrid on serait persuadés qu’un retour en arrière est tout bonnement impossible. Mbappé aurait tout de même formulé une requête à Florentino Pérez, puisque AS confirme sa volonté de ne pas annoncer son départ du PSG avant la fin des huitièmes de finale de Ligue des Champions.

« Je suis un gars chanceux »