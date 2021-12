Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à laisser le champ libre à Leonardo dans ce dossier XXL ?

Publié le 27 décembre 2021 à 15h45 par D.M.

Interrogés sur la piste Antonio Rüdiger, certains membres du Real Madrid ont indiqué qu'il n'y avait aucune négociation avec le joueur allemand. Mais en coulisses, les grandes manœuvres auraient été lancées.

Ça bouge autour d’Antonio Rüdiger ! Lié à Chelsea jusqu’en juin prochain, le défenseur central n’a toujours pas prolongé et pourrait franchir la porte de sortie à la fin de la saison. En quête d’opportunités sur le marché, le PSG aurait récemment rencontré son frère et agent, Sahr Senesie, afin de prendre la température dans ce dossier. Mais à en croire les informations du Télégraph , le Real Madrid semble avoir une longueur d’avance. A tel point que le vestiaire espagnol ne cacherait pas son optimisme et s’attend à ce qu’Antonio Rüdiger rejoigne la Casa Blanca la saison prochaine.

Le Real Madrid dément des contacts, mais...