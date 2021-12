Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 27 décembre 2021 à 17h45 par B.C.

Présent à Dubaï pour la 12e édition des Globe Soccer Awards, Kylian Mbappé a affiché de grosses ambitions pour son avenir.

Cette saison encore, Kylian Mbappé se montre indispensable au PSG. L’attaquant français a sauvé la mise à son club à de nombreuses reprises grâce à ses 15 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues. De quoi inciter le PSG à vouloir prolonger sa star, bien que cette dernière semble prendre le chemin du Real Madrid. Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé n’est pas pressé à l’idée de prolonger son bail, tandis que Florentino Pérez souhaite rapidement trouver un accord avec le joueur pour s’assurer ses services la saison prochaine. En attendant le dénouement de ce feuilleton, Kylian Mbappé était présent à Dubaï ce lundi pour la 12e édition des Globe Soccer Awards , l’occasion pour lui d’afficher ses ambitions pour la suite, sans toutefois révéler l’identité du club avec lequel il évoluera dans quelques mois.

« Je veux continuer à gagner »