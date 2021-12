Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Robert Lewandowski envoie un message clair sur son avenir !

Publié le 27 décembre 2021 à 18h45 par H.G.

Alors qu’il fait partie des cibles du PSG pour compenser le départ probable de Kylian Mbappé en fin de saison, Robert Lewandowski a confié qu’il prêtait peu d’attention aux bruits concernant son avenir.

Tout conduit à penser que Kylian Mbappé quittera le PSG le 30 juin prochain, date de la fin de son contrat qu’il ne souhaite toujours prolonger. Ainsi, pendant que le Français rejoindra librement le Real Madrid selon toute vraisemblance, le club parisien devra s’atteler à le remplacer. Dans cette optique, la direction du PSG a coché le nom de Robert Lewandowski parmi ses cibles comme révélé par le10sport.com cet été. Seulement voilà, le joueur sous contrat au Bayern Munich jusqu’en juin 2023 ne semble pas vraiment focalisé sur la question de son avenir pour l’instant.

« Presque chaque année, il y a des rumeurs… »