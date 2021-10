Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un conseil sur le Real Madrid !

Publié le 6 octobre 2021 à 3h00 par La rédaction

Partenaire de Kylian Mbappé en sélection et surtout ancien cadre du Real Madrid, Raphaël Varane s’est confié sur le futur de l’attaquant du PSG qui souhaite rallier le club merengue.

Ce n’est plus un secret pour personne, et cela s’est confirmé mardi avec ses propos dans les colonnes du quotidien L’Equipe , Kylian Mbappé souhaite quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid, d’autant qu’il arrivera en fin de contrat en juin prochain. Et Raphaël Varane, qui a porté la tunique du club merengue de 2011 à 2021, a évoqué le feuilleton Mbappéen conférence de presse en conseillant à l’attaquant du PSG… de suivre son propre instinct.

« Il sait parfaitement ce qu'il doit faire »