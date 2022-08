Foot - Mercato - PSG

PSG : Kurzawa, Icardi... Henrique tente une grosse opération

Publié le 20 août 2022 à 20h00 par Quentin Guiton

Le PSG doit encore beaucoup vendre cet été et le temps presse. Depuis plusieurs semaines déjà, Leandro Paredes est annoncé proche de la Juventus. Et en parallèle des discussions pour le transfert de l’Argentin, le PSG aurait aussi proposé deux autres indésirables aux Bianconeri : Mauro Icardi et Layvin Kurzawa.

Christophe Galtier a mis un coup de pression à Antero Henrique en conférence de presse ce vendredi pour lui rappeler sa mission : vendre. Il faut dire que malgré les départs de Georginio Wijnaldum ou encore de Thilo Kehrer, le PSG doit encore se séparer de nombreux joueurs. Mais le temps presse, le mercato fermera ses portes le 1er septembre prochain…

Leandro Paredes à la Juventus…

Dans cette liste de joueurs invités à aller voir ailleurs, on retrouve notamment Leandro Paredes. Barré par la forte concurrence au milieu de terrain au PSG, l’Argentin est amené à faire ses valises cet été. Et depuis plusieurs semaines déjà, Paredes est annoncé avec insistance du côté de la Juventus.

…avec Mauro Icardi et Layvin Kurzawa ?