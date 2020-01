Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Juninho recale un indésirable de Tuchel !

Publié le 8 janvier 2020 à 8h45 par A.M.

En quête d’un latéral gauche cet hiver, l’OL s’est vu offrir Layvin Kurzawa. Mais les Gones ont visiblement décliné cette opportunité.

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais sera en quête de nombreuses recrues afin de compenser les blessures qui ont frappé l’effectif de Rudi Garcia. Dans cette optique, Juninho recherche des joueurs offensifs, mais également des latéraux compte tenu des blessures de Léo Dubois et Youssouf Koné. C’est ainsi que les noms de Lucas Digne (Everton) et Hassane Kamara (Reims) ont circulé. Mais ce n’est pas tout.

L’OL refuse Kurzawa