Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Issue inexorable pour Idrissa Gueye

Publié le 9 juin 2020 à 1h45 par La rédaction

Comme l’avait analyséle10sport.com, il était acté que le PSG allait être contraint d’intégrer des profils comme celui d’Idrissa Gueye dans ses opérations de recrutement. Analyse.

Bloqué dans son recrutement par une faible marge de manœuvre financière, le Paris Saint-Germain a lui aussi tenté d’inclure des joueurs dans ses offensives, notamment Julian Draxler et Leandro Paredes. Conformément à ce que le10sport.com avait analysé précédemment, il paraissait certain que le PSG allait devoir sacrifier des joueurs d’un calibre supérieur pour espérer boucler son recrutement, car Paredes et surtout Draxler, sont des monnaies d’échange peu incitatives pour les clubs. Le10sport.com avait alors analysé que des profils comme Idrissa Gueye ou Abdou Diallo seraient fatalement évoqués par le PSG à un moment.

Paris obligé d’intégrer des joueurs « bankable » dans ses deals XXL

Cela se confirme aujourd’hui puisque le nom de l’ancien milieu de terrain du LOSC et d’Everton serait désormais suggéré par le PSG dans certains dossiers, comme celui du milieu serbe de la Lazio, Milinkovic-Savic. L’issue apparaît inexorable pour le PSG s’il veut utiliser des joueurs comme monnaie d’échange dans ses achats XXL.