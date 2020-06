Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès met en garde Leonardo pour Milinkovic-Savic !

Publié le 9 juin 2020 à 0h15 par La rédaction

Pierre Ménès estime que Sergej Milinkovic-Savic, pisté par le PSG, est un excellent joueur mais rappelle que ce n’est pas un numéro 6. Le consultant considère également que la Lazio Rome n’est pas vendeuse.

Faire venir Sergej Milinkovic-Savic au Paris Saint-Germain est la priorité de Leonardo cet été. Et ce dossier fait beaucoup parler depuis plusieurs jours. Le directeur sportif parisien a même dégainé une première offre de 60M€ à la Lazio Rome pour espérer s’attacher les services de l’international serbe (15 sélections) d'après nos informations. Une offre immédiatement refusée par les Romains, mais comme vous l'a révélé en exclusivité par le10sport, Leonardo refuse catégoriquement de s'aligner sur les 80M€ minimum demandés par les Italiens. Cependant, les négociations entre les deux clubs se poursuivent. Le PSG aurait même trouvé un accord avec le milieu de terrain pour un salaire d’environ 7M€ par an. De quoi faire avancer la piste d'un petit pas...

« Milinkovic-Savic n’est pas un n°6 »