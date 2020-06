Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup Milinkovic-Savic se précise pour Leonardo !

Publié le 7 juin 2020 à 19h15 par La rédaction

Le PSG aurait trouvé un accord avec Milinkovic-Savic pour un salaire avoisinant 7M€ par an. Cependant, le dossier est loin d’être bouclé pour Leonardo.

Recruter un milieu de terrain est l’une des priorités de Leonardo cet été. Et on le sait, le dossier chaud du moment est celui de Sergej Milinkovic-Savic (25 ans). Les négociations entre le PSG et la Lazio Rome se poursuivent depuis plusieurs semaines d'après nos informations. Et le Paris Saint-Germain avait même fait une première offre de 60M€ à la Lazio pour le l'international serbe (15 sélections) mais les Italiens ont repoussé la proposition, jugée trop faible. En effet, les Romains réclameraient plus de 80M€ pour lâcher leur milieu de terrain. Mais comme révélé en exclusivité par le10sport, Leonardo a durci le ton lors des négociations et a insisté sur le fait qu'il ne s’alignerait pas sur les demandes de la Lazio Rome.

Milinkovic-Savic serait d’accord avec Leonardo