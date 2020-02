Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ils peuvent mettre 250 millions d’euros pour Mbappé

Publié le 28 février 2020 à 6h10 par La rédaction

Courtisé par de nombreux grands clubs européens, Kylian Mbappé laisse planer le doute concernant son avenir au PSG. Même si Leonardo semble gourmand, plusieurs top clubs pourraient s’offrir le prodige français…

250 millions d’euros. C’est la somme que pourrait demander le PSG pour accepter de lâcher Kylian Mbappé, considéré comme la plus grande valeur marchande du moment. Courtisé par les plus grands clubs européens, trois seulement semblent en position de pouvoir s’offrir le jeune français, qui pourrait alors devenir le joueur le plus cher du monde.

Real Madrid : la priorité de Zidane

Depuis sa (nouvelle) prise de fonction à la tête du Real Madrid l’été dernier, Zinedine Zidane ne cesse de l’affirmer : Kylian Mbappé est sa priorité numéro 1. Étant donné que le club n’a presque pas dépensé d’argent lors du dernier mercato hivernal, il pourrait s’offrir Mbappé pour un prix XXL. D’autant plus que plusieurs joueurs pourraient être sur le départ : Isco (d’une valeur estimée à 50 millions d’euros selon Transfermarkt ), Luka Modric (15 millions), Gareth Bale (40 millions d’euros) et James Rodriguez (40 millions d’euros). Ces ventes permettraient au Real Madrid de ne sortir « que » 155 millions de leur poche pour s’attirer les services de Mbappé, ce qui est largement abordable pour un club du calibre de la Casa Blanca, qui recherche cruellement un second buteur pour épauler Karim Benzema (13 buts, 11 réalisations de plus que le deuxième meilleur buteur du Real cette saison).

Juventus : une piste séduisante

Après le succès total, tant économique que sportif, du transfert de Cristiano Ronaldo, la Juventus pourrait prendre de nouveau un gros risque financier. En effet, le club est côté en bourse, et la Vieille Dame serait en passe de réaliser un gros coup en cas d’arrivée de Mbappé. Le prodige français pourrait ainsi suivre les traces de Thierry Henry en signant du côté du Piémont. Une piste qui ne laisserait pas le jeune français insensible. Pour cela, la Juve pourrait avoir besoin de dégraisser son effectif, alors que Paulo Dybala figurerait d’ores et déjà sur la short-list de Leonardo pour la saison prochaine. Un échange, ainsi qu’une compensation financière de la part de la Juve, pourrait faire pencher la balance en faveur du club Turinois.

Manchester United : le nouveau roi d’Old Trafford ?

La troisième et dernière piste envisageable pour le Français est celle le menant à Old Trafford. En effet, Manchester United chercherait à attirer Kylian Mbappé, alors que sa star Paul Pogba semble plus que jamais sur le départ. Si la Pioche quitte les Red Devils, Manchester serait alors en possibilité de financer une telle opération (Pogba étant estimé à 100 millions d’euros selon Transfermarkt). Le club, qui ne possède actuellement pas de véritable star, est une des formations les plus riches du monde. De quoi attirer Kylian Mbappé, pour lui permettre de devenir, après Éric Cantona, le nouveau roi d’Old Trafford…



Le départ de Kylian Mbappé, qui est de plus en plus évoqué après sa temporisation dans sa prolongation de contrat, dépendra certainement de la prestation parisienne en Ligue des Champions. Le PSG devra d’abord éliminer Dortmund le 11 mars prochain, avant de pouvoir espérer une quelconque avancée dans le dossier Mbappé…